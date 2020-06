José María Basanta habló de su futuro tras su salida de Rayados

José María Basanta tomó la difícil decisión de dejar el club del cual es ídolo para seguir su camino en el futbol. Depués de 12 años con la playera de Monterrey, el jugador argentino anunció el fin de la etapa más exitosa de su carrera. El Capitán se expresó después de su salida y habló de su futuro como futbolista.

Chema reconoció tener "sentimientos encontrados" tras abandonar el equipo donde consiguió 13 títulos. "Siempre agradecido con la gente acá de Monterrey. Voy a hablar de Monterrey porque sé lo que significa, el ADN, la afición que tiene y obviamente le voy a hablar de eso a cualquiera que me pregunte", indicó en declaraciones a TUDN sobre su sentimiento hacia la institución.

"En cuanto a la continuidad del futbol está complicado ahora porque no sabemos fechas, cada vez que se va alargando, es cada vez más complicado", se refirió a los pasos a seguir en su vida profesional. El elemento de 36 años tiene la posibilidad de volver a su club de origen Estudiantes de La Plata, pero en Argentina no hay fecha tentativa de regreso de la liga por el creciente número de casos de Coronavirus.

De todas formas, Basanta no descartó el retiro de la actividad: "Desde los 14 años me fui de la casa y no pude compartir con mis papás como lo quería y ahora mi objetivo es disfrutar a mis papás, poder despertar ir a tomar un café con ellos, disfrutar a la familia. Después veré si sigo jugando o no, vamos a esperar".

Por último, recordó a la afición regiomontana y comparó el clásico de la ciudad con el que le tocó jugar en La Plata. "Cuando pisas tierra regia no te preguntan cómo andas, si no que te dicen tal fecha tal día se va a jugar el clásico. Son dos equipos extraordinarios se vive de una manera especial. Es bastante parecido al Estudiantes-Gimnasia que me tocó vivir", concluyó.

Lee También