José Saturnino Cardozo reveló que se ofreció a jugar en Toluca sin paga

En momentos donde los clubes tienen pensado reducir sueldos a sus jugadores, por los escazos ingresos debido a la pandemia del coronavirus, José Saturnino Cardozo reveló una llamativa situación que vivió en Toluca, club en el que triunfó y dejó un huella en su carrera como futbolista.

El paraguayo confesó que, después de lesionarse en la Copa América, tenía temor de que la directiva de los Diablos Rojos no le renueve su contrato. Lo curioso es que, sin importarle percibir un sueldo, se ofreció a jugar sin paga durante una temporada.

Aclamado por todo el estadio: Cardozo, el ídolo de Toluca

"Cuando mi contrato con Toluca se venció, la directiva me volvió a firmar por un año sin preguntarme cuánto dinero quería ganar. Yo les dije que me paguen lo que quieran, no podía exigir nada en ese momento. Incluso les dije que si no me querían pagar, que no lo hicieran", contó el exgoleador, en diálogo con Récord.

Un motivo más para que los fanáticos de Toluca amen aún más a Cardozo, quien logró seis títulos en su diez años con playera de los Diablos Rojos y anotó un total de 258 goles en 351 partidos disputados como jugador.

En 2005, cuando dejó de ser hombre del Toluca, continuó su carrera en San Lorenzo de Argentina. El Príncipe Guaraní se volvería a encontrar con los Diablos Rojos, el club de sus amores, para ser el entrenador entre 2013 y 2016.

