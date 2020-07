Jürgen Damm le agradeció al América por haberse interesado en él

Luego de meses de incertidumbre sobre el futuro de Jürgen Damm, quien había anunciado hace seis meses que no iba a continuar en Tigres, el jugador sabe dónde está su futuro a partir de la próxima temporada: Atlanta United.

Sin embargo, antes de decidir emigrar a la MLS, el futbolista estuvo cerca de continuar en el futbol mexicano y arribar a un 'grande' del país: América. Memorioso por esa posibilidad, le dejó un mensaje a la directiva del cuadro de Coapa.

Tras una última etapa oscura en Tigres, Damm continuará en la MLS (Getty Images).

"Siempre he dicho que hay grandes clubes en México, como América. Quiero agradecerle por haberse fijado en mí". comentó el extremo derecho, en diálogo con Diario Récord. También valoró que Chivas y Cruz Azul lo hayan tenido en cuenta.

Por otro lado, explicó por qué tomó la iniciativa de salir de Tigres y partir rumbo a Estados Unidos: "Siento que no aproveché las oportunidades que me dio Ferretti y ahora me encuentro ante un linda posibilidad, como es la MLS, un liga que crece mucho, con grandes jguadores. Necesitaba salir del confort y sumar minutos".

El hombre que ha conquistado siete títulos con la playera del club Felino pretende tener una posibilidad en el Tri: "Quiero volver a la Selección de México y jugar un Mundial, que es una gran ilusión que tengo. Espero que se me pueda dar".

