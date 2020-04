Jürgen Damm prefirió a Tigres sobre Chivas y Cruz Azul

Tras un buen paso por los Tuzos de Pachuca, Jürgen Damm comenzó a ser muy observado por los equipos "grandes" del futbol mexicano.

Tal es el caso que, además de Tigres, Chivas y Cruz Azul pudieron ser dos destinos del actual jugador felino en 2015.

"Tuve la opción en ese draft de irme a Chivas, Cruz Azul y Tigres. Estaba con mucha incertidumbre, pero la mejor decisión que tomé fue en ir a Tigres, donde gane muchos trofeos en cinco años", reveló en una entrevista con ESPN.

El hombre de 27 años ganó siete títulos con el club felino, donde se destacán la Liga MX y el trofeo de Campeón de Campeones.

A su vez, en la misma sintonía, el volante finalizó: "Mi representante me dijo que me iba a Cruz Azul, pero al final Tigres puso más dinero. Al principio dudé porque sabía que el Tuca Ferretti no le daba muchas oportunidades a los jóvenes, pero decidí correctamente".

