Jürgen Damm reveló que eligió Tigres por sobre ofertas europeas

Jürgen Damm estuvo en boca de todos los medios luego de que haya decidido no renovar e irse libre de Tigres UANL. La angustia del futbolista se vio reflejada cuando su técnico, Ricardo Ferretti, expuso que no le importaba si se iba ya que el club necesitaba jugadores comprometidos. Así es la salida que tiene el futbolista que pudo haber sido antes de llegar al equipo Auriazul, pero él no lo quiso.

En conversaciones con el Diario As, el atacante confesó que tuvo muchas oportunidades de llegar a grandes equipos europeos. "Había una posibilidad de ir a la Roma y al Wolfsburgo, pero eran un poco bajas (dinero). Llegué acá y jugué, ganamos títulos y pues irte a Europa muy joven puede ser contraproducente porque te están prestando, te pierdes allá. La mejor decisión fue llegar a Tigres”, explicó.

El atacante jugó 174 partidos con Tigres UANL.

A su vez, dijo que comentó que aquella ventana de mercado de 2016 hubo un club alemán interesado en contar con sus servicios, pero dejó claro que no era el Borussia Dortmund. Obviamente la llegada no se dio por diferentes factores, pero aclaró que existió y que no le dolió que no se dé en aquel momento su traspaso al viejo continente ya que contada con minutos en el conjunto de Nuevo León.

“No hay que forzar las cosas, siempre he dejado y dejaré todo en manos de Dios. Todo jugador sueña con estar allá y jugar allá, pero todo es paso a paso y hay que trabajar para mejorar y estar allá”, finalizó el futbolista con el Diario As.

Cabe recordar que Jürgen Damm desde que llegó en 2015, vistió 172 veces la camiseta de Tigres y marcó tan solo 13 goles en las cuatro temporadas que jugó con el conjunto de Nuevo León. Además, ganó siete torneos con los Felinos.



