La confesión de Jürgen Damm sobre su próximo destino

Desde que Jürgen Damm comunicó oficialmente que su ciclo con Tigres UANL había terminado y emigraría al término del torneo Clausura 2020, los rumores sobre su nuevo club comenzaron a tomar forma y ubicaron al extremo en la Major League Soccer. Sin embargo, ya pasó un tiempo y su futuro sigue siendo una incertidumbre. Aunque él parece tenerlo bastante claro.

El atacante de 27 años dialogó con Diario AS y reveló sólo él tiene conocimiento sobre en dónde jugará en la próxima temporada. "Todo lo que ha salido son temas de la prensa, sabemos cómo se maneja esto que tratan de dar equipos y exclusivas, a final de cuentas la única verdad y el único destino lo sé yo. Todo eso que se rumorea queda de lado", confesó con seguridad.

Más adelante admitió que no le fue para nada fácil resolver de esta manera: "En el tema de la decisión pues ha sido la más complicada de mi vida, porque tengo un cariño y un aprecio enorme a la gente y a la institución, lo que representa pues desde que llegué me enamoré de todo lo que es Tigres, todo lo que lo rodea lo hace especial, lo hace un equipo diferente al resto".

"Hay que ser uno autocrítico y honesto consigo mismo, saber cuando hay compañeros que están en mejor juego y uno lo que tiene que hacer es trabajar y buscar lo mejor en lo que venga, tener más regularidad. Espero que con trabajo y haciendo las cosas bien a futuro se verá a dónde y qué decisión tomar", agregó el jugador de los Felinos.

Desde que Jürgen Damm exteriorizó su idea de partir en el próximo mercado de pases no la pasó para nada bien. Ricardo Ferretti no le dio ningún tipo de oportunidad en el primer equipo y ni siquiera lo dejaron participar en la eLiga MX, en donde no se le da muy bien a los Regiomontanos y eligieron prescindir de un verdadero gamer en FIFA 20.

Lee También