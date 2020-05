Así les va: Nahuel Guzmán reveló que lo obligaron a jugar la eLiga MX

Tigres acostumbró a sus aficionados a competir y ser protagonista en todos los torneos que disputa, además de dar espectáculo con jugadores que quedarán por siempre en la memoria. No por nada es el conjunto más ganador de la década, que finaliza este año, en el futbol mexicano.

Es por ello que, si bien está lejos de las canchas, sus fanáticos están enfadados por el rendimiento del equipo en la eLiga MX, en la que marchan en los últimos puestos y apenas cosecharon una victoria.

Nahuel Guzmán es uno de los tres hombres designados que tomaron el mando del elenco del norte en el FIFA 20, pero su actuación, de momento, ha dejado mucho que desear. Ante diversos cuestionamientos, el portero se confesó.

"Me obligaron a jugar la eLiga MX, por eso decidí participar. Era un desafío lindo para afrontar, aunque no soy un profesional de los videojuegos. Tengo entendido que a Paco (Francisco Venegas) y a Julián (Quiñones) sí los eligieron por sus cualidades, que hasta ahora no sé si quedaron demostradas. Vamos a ver si podemos llevar a Tigres a lo más alto también en los videojuegos", afirmó el argentino entre risas.

Los Felinos deberán cambiar su curso inmediatamente si quieren aspirar a ingresar a la Liguilla. El domingo, por la séptima jornada, y con Quiñones en los controles, estará enfrentando a la peor escuadra del torneo: Cruz Azul.

Lee También