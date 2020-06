La dura advertencia de Raúl Isiordia a Ricardo Ferretti

No cabe ninguna duda de que Leonardo Fernández es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, por lo que su vuelta a Tigres UANL, club dueño de su pase, provoque que sea tenido en cuenta como el "fichaje" más trascendente de este mercado de pases hasta el momento.

El joven uruguayo rompió con todas las expectativas en su paso por Toluca y arribó al club Regiomontano como un elemento de mucha jerarquía que podría poner fin a los problemas de Ricardo Ferretti y llevar al equipo a lo más alto posible.

La joya uruguaya, con la de Toluca (Getty Images)

Sin embargo, todavía falta para que comience la temporada y es muy difícil saber si el Tuca utilizará al extremo de 21 años en el once titular o tendrá que sudar para ganarse un lugar. Es por eso que un exjugador de Tigres UANL le lanzó una advertencia al DT brasilero.

Se trata de Raúl Isiordia, quien apuntó para RG La Deportiva: "Si el Tuca no lo pone de titular, sería un tonto. Después de ver lo que hizo en Toluca, no me queda duda. No creo que el jugador sienta presión porque lo comparé con Cristiano Ronaldo en su forma de pegarle. Además, nunca dije que le pega igual. Dije que son similares en la pegada".

Por lo pronto, Fernández ya se sumó a los entrenamientos con los Felinos y peleará con delanteros como Javier Aquino, Luis Quiñones, Julián Quiñones, Eduardo Vargas, Enner Valencia y Nicolás López. Algunos de ellos podrían irse del club, aunque por el momento continúan defendiendo dicha playera.

