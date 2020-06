La historia del hondureño que se estableció en Torreón por su afición al Santos

La playera blanca de Santos Laguna contrasta con la piel morena de Luis Lino y llama la atención de los transeúntes. El hondureño de 35 años arribó a México en noviembre de 2019 y eligió Torreón por su afición a Los Guerreros. En una entrevista con Milenio, contó su historia y explicó su relación con el cuadro verdiblanco.

"Sé del equipo desde que era un niño. Mi gran ídolo y sigue siendo es Eugenio Dolmo Flores, él jugó con el Santos. Dolmo es un referente nacional, un jugador que tenía clase, aguerrido y de mucho empuje, a pesar de muchas carencias económicas", narró el extranjero sobre la razón que lo hizo irle a un equipo mexicano.

Lino, que actualmente no tiene trabajo y pide dinero en la calle para subsistir, reconoce que los automovilistas se sorprenden cuando lo ven con la camiseta del club local. "Es un sentimiento de mucho valor, ya que por mi color de piel y con camisa del Santos, no es común. Los automovilistas me dan ánimos de seguir adelante y no vencerme ante la adversidad", reveló.

�� Cachavacha Forlán confesó que Santos Laguna se interesó en sus servicios, pero él se decantó por otras propuestas ����https://t.co/aeOUqxXqbD — Bolavip México (@BolavipMex) June 4, 2020

El hondureño también describió que buscará un empleo para quedarse legalmente en México y establecerse en la región, cerca de su equipo. "La ubiqué la primera vez que me enfile a los Estados Unidos, por cierto, por aquí pasé y por eso supe de esta región", comentó acerca de su experiencia en el país del norte, donde fue deportado el año pasado.

Finalmente, expresó su comodidad en la ciudad e indicó lo que despierta en la afición: "Siento que remuevo esa alegría que los aficionados tienen por el Santos y más cuando eres de otro país como yo".

Lee También