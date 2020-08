La imperdible anécdota de Cuauhtémoc Blanco: casi se ahoga en una piscina

Uno de los nombres que estará grabado a fuego en el futbol mexicano será el Cuauhtémoc Blanco debido a que fue una gran figura de América y un el tercer máximo goleador del Tri. Sin embargo, el exatacante casi muere ahogado por culpa de su disciplina.

El exjugador Azulcrema tuvo una gran presencia en cada equipo representó y no fue menos cuando jugó en España con el Real Valladolid conjunto en el que casi pierde la vida por no decir que no sabía nadar, según lo informado por ESPN.

"Se tiró a la piscina y cuando volvieron los médicos y el recuperador nos dimos cuenta que no salía, tuvieron que tirarse a buscarlo; recuerdo que le reclamaron los terapeutas porque nos dijo que no sabía nadar", expresó Carlos Suárez, presidente en aquel entonces del conjunto español, cuando Blanco estaba haciendo unos ejercicios para rehabilitarse.

Además, comentó el exjugador respondió que no le importaba que no supiera nadar ya que la orden que le dieron era que tenía que hacer un trabajo en la piscina para recuperarse. "(Dijo que) tenía trabajar duro para recuperarse", agregó el exdirigente.

Cabe recordar que el Cuauhtémoc Blanco jugó 23 encuentros en el Real Valladolid donde logró marcar 3 goles, uno de ellos contra el Real Madrid.

Lee También