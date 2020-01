La indirecta de Leonel López al América en su presentación en Pumas

Leonel López fue uno de los seis jugadores presentados en la tarde de ayer en el complejo deportivo de Pumas UNAM.

El mediocampista llega desde América con la finalidad de sumar minutos y buscar ser titular, algo que no pudo lograr en las Águilas, por la difícil competencia que hubo en dicho sector.

En su presentación, López le mandó un recado al América.“Lo que me ha faltado creo que es confianza por parte de las instituciones en las que he estado, creo que no me han dado la regularidad que necesito y espero encontrarla aquí”, expresó.

Para finalizar el jugador se mostró ilusionado para el Tri. "Pumas es muy buena vitrina para la Selección (Mexicana), entonces voy a tratar de aprovechar al máximo esta oportunidad", sentenció.

