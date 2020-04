La promesa de Suzy Cortez si el América es campeón este año

Suzy Cortez demostró ser una aficionada muy fiel a sus equipos: no solo que no los ha cambiado a lo largo de los años, sino que también se encargó de demostrar su amor por ellos en todo momento.

"Cuando fui a México por primera vez en 2016, gané 'Miss Bum Bum Brasil 2015' (competencia que elige a la mejor cola del país), conocí a muchos fanáticos estadounidenses cerca del hotel en el que me alojé. Era el día del partido y me trataron con tanto cariño que decidí conocer al equipo. Hoy soy una fanática que ama al América. Es el club mexicano más grande", le aseguró a Bolavip, en una entrevista exclusiva y no apta para cardíacos.

Así surgió una historia de amor que sigue más viva que nunca entre la modelo brasileña y Las Águilas.

¿Te tatuarías a algún jugador actual o histórico del conjunto de Coapa?

"Me tatuaría a Guillermo Ochoa. Soy una gran admiradora de él".

En caso de que el América consiga un título este año, ¿prometes algo?

"Sí. Prometo hacer una sesión de fotos desnuda con el cuerpo pintado con los colores del equipo frente al Estadio Azteca".

¿Estás ayudando a la gente de alguna forma en esta cuarentena?

"Estoy haciendo una subasta con mis camisetas de futbol para recaudar dinero y comprar alcohol en gel y máscaras para las personas más pobres aquí en São Paulo".

Suzy Cortez no solo tiene una belleza admirable, sino que también tiene un corazón impactante.

Lee También