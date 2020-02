Polémico y hasta burlón como nadie, Alvarito Morales se ha convertido en uno de los comentaristas deportivos más populares de la televisión mexicana.

Se ha ganado la admiración de unos cuantos, pero el odio y las ofensas de la mayoría gracias a su estilo tan ácido e inigualable, tanto en ESPN como en sus redes sociales.

Y no sólo de los aficionados de Cruz Azul y Chivas, sino hasta de sus propios compañeros de profesión, quienes le han llegado a pedir un poco de seriedad.

Así es @renacova si hubiera escrito la carta firmó. No me escondo. La envió un aficionado y le di salida. Los personajes son nocivos para el fútbol. Saludos https://t.co/vXy5EXr7GB — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) February 18, 2020

Pero, ¿quién es Álvaro Morales? Aquí te dejamos algunas curiosidades que seguramente desconocías del autonombrado ‘Águila Mayor’.

1.- No nació en México

Tiene 39 años, nació el 14 de junio de 1980 en Guatemala. Es hijo de migrantes guatemaltecos que abandonaron su país debido a la guerra civil.

“Cuando estalla la guerra de Guatemala, mis padres deciden venirse a México. Había una opción de irse a Miami, porque los hermanos y hermanas de mi papá se estaban yendo a Miami, pero familiares que habían estado metidos en asuntos de política en Guatemala, se habían venido a México desde los años 50, y ya teníamos una red y un tejido familiar en México que nos pudiera recibir bastante bien”, confesó alguna vez en entrevista para Los Ángeles Times.

2.- Su abuelo era ‘Sambo’

En la misma entrevista, detalló un poco sobre sus raíces familiares y reveló que su abuelo es de origen indígena. “Mi abuelo nació en Nicaragua, que es una mezcla de algunos países de Latinoamérica, sí con presencia indígena. Tiene una cercanía con Honduras que en un momento determinado, cuando hubo mucho comercio y piratería inglesa, generó bastante tráfico de esclavos; entonces mi abuelo es producto de todo ese mestizaje.

Mi abuela también, un poco, ellos tienen ciertos rasgos negroides, por así decirlo. Mi abuelo era militar, trabajaba para el gobierno de ese entonces, el gobierno de Somoza, y después cuando estalla la guerra sandinista, él tiene que salir.

3.- Formación profesional

De 1998 a 2003 estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, desde donde ya tenía claro que quería ser comentarista deportivo; posteriormente, en 2014 concluyó una maestría en Administración de empresas de futbol en el Instituto Johan Cruyff, mientras que su formación como cronista deportivo fue en el Centro de Capacitación Raúl del Campo.

4.- Fue la voz oficial del estadio de Tigres

Cuando estaba estudiando en el Centro de Capacitación Raúl del Campo, Tigres, el equipo de beisbol acudió a su escuela para realizar un casting en busca de un nuevo talento, del cual fue elegido para prestar su voz en el antiguo Parque del Seguro Social y posteriormente en el Foro Sol, como anunciador oficial.

5.- Empezó en los medios sin goce de sueldo

Álvaro Morales reveló que empezó su carrera en los medios oficiales sin recibir un solo centavo. La Afición fue el periódico que le dio la oportunidad, en la sección de beisbol, donde estaría trabajando sin paga, sin embargo, gracias a sus capacidades, a los tres meses ya estaba cobrando, ya que sus responsabilidades crecieron y además ya tenía participación en otras secciones del diario.

6.- Gracias a un casting llegó a ESPN

En 2003 unos amigos le avisaron que dos empresas estaban haciendo casting para ESPN, un puesto era como conductor y otro como reportero, Álvaro Morales realizó los dos y se quedó como reportero. Desde entonces fue escalando en noticiarios y programas, hasta llegar a las mesas de debate a dar su opinión, e incluso a ser el moderador de estas.

7.- ¿Por qué le dicen “El Brujo”?

Porque un buen día, mientras narrba un partido muy aburrido predijo que iba a caer un gol y efectivamente el gol cayó, desde entonces se anima a "predecir" las anotaciones en los partidos que narra y así fue como la gente comenzó a llamarlo "Brujo".

"Un día estaba con mi compañero Tony Cherchi narrando un partido de Estados Unidos vs. Irlanda, y el partido estaba muy aburrido [...] y jodíamos con una apuesta, total que hubo una falta libre a favor de Irlanda contra Estados Unidos y le digo algo: “presiento el gol” y el gol cayó. Me di cuenta que tenía un presentimiento cada que venían goles, y están recabados ahí en Youtube, en varias de mis redes sociales, cuando predigo que viene un gol; entonces la gente me empezó a decir “Brujo”, sentenció.

8.- No se considera un periodista

Se considera un “periodista Gonzo”, ya que optó por dedicarse más al entretenimiento que al trabajo que realmente exige el periodismo.

“No me considero periodista porque hace años que no veo una primicia, una exclusiva, una investigación, un artículo de fondo, alguna revelación”.

“Yo he tomado más por la rama del entretenimiento, me considero un predicador, más que un periodista, porque para mí es una palabra sagrada el ser periodista”, reveló en otra entrevista para “Apuntes de Rabona”.

9.- Pelea con José Ramón Fernández

El ahora aficionado de las Águilas confesó alguna vez tener como gran referente en el medio deportivo al considerado antiamericanista número uno: José Ramón Fernández, de quien más ha aprendido, según sus propias palabras. Sin embargo, sus fuertes carácteres los han enfrentado en más de una ocasión y tras varias peleas que han protagonizado, se han distanciado, incluso Joserra tiene bloqueado en Twitter a Alvarito y en las mesas de debate de ESPN nunca aparecen juntos.

Pues ahora que te vi en el elevador te abriste con tu guarura. Y qué fácil es cubrir tantas cosas cuando uno es el jefe y se las asigna. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) October 12, 2017

Unos se llevan, pero no se aguantan...



Y ahora que ganó el América y perdió el Guadalajara —su equipo no oficial—, menos. pic.twitter.com/o0p5ERFn4i — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) October 19, 2017 Y cómo olvidar aquella vez que el gran José Ramón Fernández lo mandó al infierno.

10.- De Azul a amarillo

Su incipiente afición al América tiene poco más un año, pues fue en diciembre de 2018 cuando decidió quitarse la camiseta de su “amado” Cruz Azul para ponerse la playera azulcrema, luego de que La Máquina volviera a perder la Final de Liga ante las Águilas, por lo que de inmediato se autobautizó como el “Águila Mayor”.





"Los COBARDES y los LLORONES están más cerca de ser TRAIDORES, los DÉBILES, los que NO tienen FORTALEZA están más cerca de ser TRAIDORES."



- Álvaro Morales hablando de Álvaro Morales. pic.twitter.com/MQlmiVrAYm — Club de la Pelea (@AzulDePelea) February 18, 2020

Plus: ¿Por qué es tan polémico?

En alguna ocasión reveló que su secreto estaba en hacer enojar a los demás, para que fueran ellos los que perdieran la cordura y una vez invadidos por sus emociones se dejaran llevar y declararan todo tipo de tonterías. Parece que lo ha logrado a la perfección.

