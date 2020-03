Las predicciones de ESPN para la segunda mitad del Clausura 2020

Ya llegamos a la mitad del torneo Clausura 2020 de la Liga MX y el campeonato se pone cada vez más interesantes. Algunos equipos como Cruz Azul, León y América comienzan a pisar fuerte en las primeras posiciones; mientras que otros como Monterrey, Atlas y Tijuana se despiden de a poco de la Fiesta Grande.

Ante esta situación, especialistas de ESPN se animaron a realizar varias predicciones para lo que resta de competición e incluyeron algunas sorpresas.

Cruz Azul no conservará el liderato general, ya que tiene partidos complicados por Concachampions y todavía no se enfrentó al América, Pumas, León y Querétaro por Liga MX. No podrá mantener la punta.

Los cuatro grandes se clasificarán a la Liguilla. Tanto América, Chivas, Cruz Azul y Pumas darán el presente en la Fiesta Grande por primera vez desde el Apertura 2011. Sería histórico.

Habrá dos técnicos cesados más. Esto quizás no es algo muy "jugado". Se sabe que los proyectos futbolísticos en Méxicos son interrumpidos antes de tiempo si los resultados no se dan y ahora mismo hay varios DT más que complicados. ESPN pone sus fichas en Rafael Puente y Gustavo Quinteros.

Rayados no alcanzará los 16 puntos. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed tiene 4 unidades en este momento, por lo que en las últimas 8 jornadas seguirá acumulando malos resultados.

Jonathan Rodríguez será Campeón de goleo. Cabecita acumula 8 goles y es el actual líder en esta faceta. Lo siguen bien de cerca André-Pierre Gignac y Ángel Mena con 7.

Habrá Clásico Nacional en la Liguilla. Según ESPN, Deportivo Guadalajara y América se cruzarán en la Fiesta Grande.

Tigres no quedará entre los primeros cuatro. Actualmente los Felinos se encuentran decimosegundos con 11 unidades, por lo que deben empezar a sumar para asegurar su clasificación.

El estadio Azteca albergará una Final. ESPN apuesta por América o Cruz Azul para que lleguen a la gran definición del Clausura 2020.

Lee También