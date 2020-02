Lo de Monterrey es tan extraño como paupérrimo: de salir campeón de la Liga MX y tener un gran 2019, pasó a estar último en el Clausura (siendo el único conjunto que todavía no ganó) y con muy pocas chances de clasificarse a la Liguilla.

La reciente derrota a manos del América fue un baldazo de agua fría para Rayados. Y las declaraciones posteriores evidenciaron esta desazón.

"Salgo de los partidos frustrado porque digo qué más tenemos que hacer para ganar. No veo claro que tiene que hacer el equipo, llegamos y pateamos al arco no sé cuántas veces contra cinco o cuatro del equipo rival", aseguró Miguel Layún en conferencia de prensa.

"Con América y Juárez es difícil saber de un cambio radical. Tenemos que seguir de entrada por la línea que llegamos", agregó.

Sobre qué necesitan para ganar, el lateral derecho respondió: "No veo yo algo que no sea un tema de tener un poco más de suerte. No lo es todo pero ayuda en este tipo de momentos. A nosotros nos compete trabajar, redoblar esfuerzos para reducir el riesgo de recibir gol y aumentar posibilidad de anotar".

La Pandilla jugará el próximo viernes a las 19:00 en el Estadio Nemesio Diez ante el Toluca, por la octava jornada del Clausura.

Lee También