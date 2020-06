Le da la razón a Simeone: el pase mágico de Héctor Herrera en el gol del Atlético Madrid

Reanudándose el futbol en España, las miradas pasaron a estar posicionadas sobre el rendimiento de varios deportistas con poco rodaje en sus correspondientes equipos. En vistas de una nueva serie de oportunidades, los aficionados mexicanos pasaron a estar pendientes una vez más del presente de Héctor Herrera.

Aunque el oriundo de México por lo pronto no desentonó en torno a las exigencias del Atlético Madrid, lo cierto es que Diego Simeone aún no apuesta mucho en el ex futbolista del Porto, quien por lo prontó aún no gozó de la tan ansiada titularidad que cualquier protagonista busca.

Herrera festeja el tanto del Atlético Madrid ante Osasuna (Foto: Getty)

Manteniéndose firme junto a sus objetivos y sed de gloria, Héctor, por su parte, siempre busca entregarse al máximo cada vez que el Cholo lo manda al campo de juego. Este miércoles, por ejemplo, Herrera le dio la razón al entrenador argentino vistiéndose de asistidor con una acción excepcional ante el Osasuna. A diferencia del pasado compromiso ante el Athletic Bilbao donde jugó poco menos de un cuarto de hora, en esta oportunidad el mexicano saltó al campo de juego desde el arranque.

+ Herrera se visitió de asistidor y generó el primer tanto del Atlético Madrid con una asistencia magistral:

A poco de cumplirse 26 minutos de la primera etapa en el cruce del Atleti por la Liga Española, el mediocampista diagramó una asistencia magistral que derivó en el primero tanto del compromiso por parte de la institución Colchonera.

Divisando a la distancia un arranque del Renan Lodi sobre la banda derecha, Herrera filtró el balón rompiendo y dejando en el camino varias líneas rivales. Instantes después, capturando un rebote, João Félix se encargó de estampar el primer gol del cotejo.

