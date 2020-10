Cuando Donald Trump cargó contra Stephen Curry y LeBron James fue el primero en defenderlo

Gran parte de la NBA parece estar enfrentada al presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha encargado de desprestigiar a la liga luego de que la misma se haya mostrado en contra del mandatario. El movimiento Black Lives Matter es totalmente repudiado por Trump, aunque no es la primera batalla planteada.

En junio del 2017 Golden State Warriors se proclamó campeón de la NBA al derrotar a Cleveland Cavaliers de LeBron James en las Finales. Como en un momento se hizo habitual en Estados Unidos, el campeón iría a la Casa Blanca y el presidente de turno los recibiría con todos los honores. No obstante, los Warriors se negaron a ir y Donald Trump le apuntó a Stephen Curry.

“Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para un equipo campeón. Stephen Curry está dudando, así que la invitación queda suspendida”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter, luego de que Curry se haya mostrado en contra de ir hacia Washington. “No entiendo por qué Trump se ensaña con ciertas personas y no con otras. Me hago una idea por qué, pero creo que para un líder de un país ir por ese camino es caer un poco bajo, no es lo que hacen los líderes”, sentenció en aquel momento el guardia de Golden State Warriors.

Stephen Curry recibió el apoyo de LeBron James

La final perdida hacía pocos meses no privó a LeBron James de apoyar a su rival de turno, poniendo los ideales por encima de lo deportivo: “Este hombre que hemos puesto a cargo ha intentado dividirnos una vez más. Obviamente, todos sabemos lo que pasó en Charlottesville (Trump fue criticado por no rechazar explícitamente las acciones de los ultranacionalistas) y la división que supuso. Y ahora me afecta más porque Trump está usando el deporte como pretexto para dividirnos”, sentenció LeBron por ese entonces.

En el 2020 nada ha cambiado

LeBron James ya es la voz que va de frente en el movimiento Blacks Live Matter y los capítulos en contra de Donald Trump se siguen sumando semana a semana. Lógicamente, Stephen Curry es un aliado de LeBron como de los demás jugadores NBA que se han manifestado al respecto.

