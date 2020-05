Leandro Cufré, sobre su salida del Atlas: "Opiné de más sobre los seleccionados"

El Atlas entró en una situación crítica hace mucho tiempo. Debido a la gran cantidad de años que acumula sin logros, la desesperación y poca paciencia impide tener un tiempo considerable de adaptación a cada entrenador y jugador que pasa por la institución.

De esta manera, muchos técnicos (algunos por culpa también de su bajo nivel), pasaron sin pena ni gloria por el cuadro de Guadalajara. Leandro Cufré es solamente un nombre más en la triste historia de la escuadra en los últimos años.

En charlas con 'La Última Palabra', el entrenador aseguró que su salida de Los Rojinegros se debió a que opinó de más sobre el arbitraje contra su ex-club y de los futbolistas que podían ser convocados para la Selección Sub-23 para disputar el Preolímpico de la Concacaf.

��"CREO QUE ME SALÍ DE LA LÍNEA DE OPINAR DE LOS ÁRBITROS Y LOS SELECCIONADOS"#LUPenCasa Leandro Cufré explicó por qué Atlas lo habría cesado tras el partido de Copa MX ante Toluca:@RusoEl23@FABIANESTAY10@Salimgol@alexblanco23 @F_Quirarte pic.twitter.com/IfRdEDWUKV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 1, 2020

"Creo que me salí de la línea al opinar sobre el tema de los árbitros y seleccionados porque llevaban seis u ocho que luego no fueron citados para el Preolímpico. No quería que me quiten del proceso", comentó el ex-jugador.

"En la Sub-23 solo citaron a José Santiago Hernández y llamaron a seis futbolistas de Chivas que no habían hecho nada en el proceso. Ahí me la pasé discutiendo", reveló Cufré, que arrastraba una gran cantidad de partidos sin obtener un triunfo antes de ser destituido.

