Lejos de Monterrey: Adam Bareiro continuaría su carrera en un club de Paraguay

Después de varias semanas de incertidumbre, el destino de los futbolistas prestados por Monterrey empieza a revelarse. Y todo parece indicar que el único que quedará bajo las órdenes de Antonio Mohamed para el Apertura 2020 de la Liga MX será Hugo González, quien retornó tras una cesión en Necaxa.

Luis Madrigal se está entrenando en El Barrial de forma diferenciada pero será acomodado y Jonathan Urretaviscaya está negociando para seguir en Peñarol, ya sea por una renovación de la transferencia temporal o por la rescisión de su contrato. Situaciones parecidas a la que hoy transita Adam Bareiro.

Adam Bareiro en San Lorenzo (Getty Images)

El atacante paraguayo ya se despidió de San Lorenzo de Almagro pero, en vez de retornar a México, viajó a su país y se entrenó con otros elementos de su Selección. ¿Qué pasará con su futuro? Él mismo se encargó de despejar dudas y de no generar falsas expectativas con respecto a su regreso a La Pandilla.

"No descarto jugar en Paraguay, tengo entendido que ya hablaron algunos clubes con Pedro y Julio (sus agentes). Mis ganas de jugar son inmensas, de estar en un plantel profesional, de estar entre semana en las prácticas y los fines de semana ya jugando", aseguró el guaraní en diálogo con Futgol 970 AM.

Por otra parte, Bareiro reveló por qué no siguió los pasos de Memo y no optó por presentarse en El Barrial: "Todos sabemos lo que pasamos en la pandemia. Monterrey sabe que estoy dispuesto para estar de nuevo con ellos, pero no hay vuelos y todo eso lo dejamos en manos de mi representante".

Lee También