David Andrade reveló la clave para que Santos Laguna derrote al líder León

Santos Laguna no comenzó el Guard1nes 2020 como lo imaginaba, pero poco a poco fue agarrando ritmo y la tabla de posiciones lo ubica octavo con 22 unidades. Tal es así que los Guerreros hasta se ilusionan, aunque parezca imposible, en llegar al cuarto lugar y evitar afrontar el repechaje.

Una buena prueba de lo que Santos pueda dar en la Liguilla se viene este fin de semana. Los Laguneros se las tendrán que ver con el líder León, que ya se aseguró ese puesto en la Liga MX, cerrando la fecha de la competición el próximo lunes.

Evidentemente, el equipo ha trabajado de la mejor manera posible y hasta conocen cómo derrotar a los Panzas Verdes, según lo revelado recientemente por David Andrade en conferencia de prensa. Todo puede reducirse al elemento fundamental del futbol: el balón.

�� "La verdad es que estoy muy contento, muy feliz, disfrutando el momento. Cuando llegué a Santos fue muy complicado, afortunadamente el Profesor Guillermo Almada me ha dado la confianza".



▶️ David Andrade en atención a medios hoy por la mañana: https://t.co/1OmrSurAZ8 pic.twitter.com/CwNeOkldnS — Club Santos (@ClubSantos) October 30, 2020

La clave para vencer al líder León

El jugador de Santos Laguna, David Andrade, conoce la respuesta: “No nos podemos confiar con ningún equipo, que hoy juegan bien y te complican, León trata bien la pelota y va a ser difícil, pero si los presionamos y les quitamos la pelota van a empezar a sufrir”.

Respecto a su presente en el equipo, confesó: “Sabía que tarde o temprano se me iban a dar la oportunidad y ahora que la tengo he ido creciendo en cada partido, me he sentido con más confianza, más tranquilo en la toma de decisiones. Creo que puedo explotar mis cualidades con el paso de los partidos”. Sin dudas, Santos Laguna asusta a León.

Lee También