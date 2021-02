Monterrey le saca ventaja al resto: Javier Aguirre realiza controles físicos europeos a su plantel

A la espera de disputar la jornada 8 del Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX, Javier Aguirre utiliza toda su experiencia en Europa para emplear métodos sofisticados con el plantel de Rayados de Monterrey.

El Vasco, que dirigió equipos como Atlético de Madrid, Espanyol o Zaragoza, reveló que utiliza con Rayados un protocólo de pruebas físicas y médicas en esta etapa del torneo para evaluar a sus futbolistas, el cual normalmente se emplea en los equipos del Viejo Continente.

"El protocolo que seguimos en función a los test físicos, sí lo aprendí allá (en Europa) y lo manejamos allá, pero aquí se hacía también (con menor intensidad), lo que hicimos fue empatar ideas, sentarnos, ver lo que se había hecho y nosotros aportamos y llegamos a esta conclusión, a estos controles", declaró el DT.

Por su parte, el ex entrenador de la Selección Mexicana de Futbol dio un breve argumento sobre por qué se utiliza la tecnología al servicio de los cuerpos técnicos.

"Hoy en día el futbol llevan un GPS todo el entrenamiento, en los partidos y esos datos nos sirven para muchísimas cosas, vemos todas las capacidades físicas de los jugadores, no las dejamos al azar, no permitimos en un torneo tan corto de cuatro meses", recalcó.

Y también explicó qué diferencial le permite tener respecto de otros equipos, teniendo en cuenta la competencia que existe y las características propias de la Liga MX.

"Hay mucha igualdad, todos corren mucho, todos pelean mucho, no es fácil, no queremos quedarnos atrás en ese aspecto. Si no corremos, por muy buenos que sean los jugadores, muy capaces, cualquier equipo que corra más te puede ganar", expresó.

Fecha, hora, TV y estadio para Monterrey vs. Tijuana por el Guardianes 2021

Rayados y Xolos disputarán la octava fecha del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX en el estadio BBVA Bancomer. El encuentro se disputará este domingo 28 de febrero a las 17:00 horas del Centro de México con transmisión de Fox Sports.

