Invencible: Cruz Azul derrotó a Monterrey con polémica y se mantiene como único líder de la Liga MX

Cruz Azul recibió a Monterrey en el Estadio Azteca, en el juego correspondiente a la undécima jornada del Guard1anes 2021. En la previa, se trataba del partido más importante del sábado y solamente superado de la fecha de Liga MX en general por el Clásico Nacional entre Chivas y América, que se disputará este domingo.

La Máquina arribó a la jornada como el único líder de la Liga MX con 24 unidades, mientras que los Rayados se acercaron con 19 puntos durante la semana tras empatar ante León. Sin dudas, el partido era muy importante para ambos equipos, ya que los locales querían desprenderse con un buen colchón, mientras que una victoria por parte de los de La Pandilla ponía mucho suspenso al resto del certamen.

Los dirigidos por Javier Aguirre comenzaron de mejor manera el encuentro y, de hecho, tuvieron un gol a favor. Rogelio Funes Mori convirtió a los 35 minutos de la primera etapa, aunque el silbante decidió anular el tanto. A pesar de la intervención del VAR y donde el argentino parecía estar en la misma línea, el árbitro mantuvo la decisión y todo quedó 0-0.

A Cruz Azul no le hablen de injusticias y, pocos minutos más tarde, convirtió el gol que le dio la ventaja oficial en el marcador. Roberto Alvarado fue el artífice del tanto, pero en la jugada también hubo polémica; el balón habría salido por línea de fondo, pero no se llega a apreciar si de manera completa. Lo extraño, en esta oportunidad, fue que el VAR no intervino.

Las acciones de gol disminuyeron drásticamente en el complemento, que tuvo como más llamativo la expulsión anulada de Pablo Aguilar. El defensor central había recibido la roja por ir con la pierna levantada hacia Rogelio Funes Mori, pero el VAR intervino y, tras revisar los videos, el árbitro decidió mostrar la amarilla como correspondía. Así las cosas, Cruz Azul se terminó imponiendo ante Monterrey y se mantiene como único líder.

