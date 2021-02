La dura sanción económica y deportiva que podría recibir Germán Berterame por racismo

Abriendo la séptima jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX, Atlético de San Luis derrotó a Santos Laguna por la mínima diferencia en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez gracias al gol de Nicolás Ibañez. Sin embargo, fuera de lo deportivo, hubo una situación desagradable que fue portada en los periódicos.

"Quiero expresar algo sorpresivo en el encuentro que fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Yo no tengo problemas con nadie. Trato de llevar con todos, sean del color que sean", comentó Félix Torres, quien vio la tarjeta roja en los Guerreros, acusando un acto racista contra su persona.

El apuntado sería el argentino Germán Berterame y la Liga MX, con la predisposición de Mikel Arriola a la cabeza, ya empezó una investigación para comprobar si existió esa falta de respeto hacia el defensor ecuatoriano de 24 años. Por lo pronto, no hubo una resolución publicada de manera oficial en redes.

¿A qué sanción se puede enfrentar?

De acuerdo con la información que brindó David Medrano para RÉCORD, el elemento de Atlético de San Luis podría recibir un castigo severo que le costaría una gran cantidad de juegos fuera del campo, además de una penalización económica para nada leve. Eso sin contar un posible castigo por parte de su club.



Ante hechos reportados en el partido @AtletideSanLuis / @ClubSantos, reitero que cualquier tipo de discriminacion NO se tolerará en la @LigaBBVAMX. Una vez que concluya investigación se establecerán las sanciones correspondientes para evitar se repitan lamentables expresiones — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) February 19, 2021

"En caso de que Eugenio Rivas y los integrantes de la Comisión Disciplinaria puedan comprobar que Germán Berterame se dirigió a Félix Torres con palabras racistas, el delantero argentino se tendría que ir suspendido por lo menos por cinco partidos y con una multa de 3750 UMAs ($336,075)", cerró el reportero.

