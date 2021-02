Racismo en la Liga MX: la cronología de lo sucedido con Félix Torres en Atlético de San Luis vs. Santos Laguna

Atlético de San Luis abrió la jornada 7 del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX con una victoria por 1-0 contra Santos Laguna el jueves por la noche en el Estadio Alfonso Lastras. Sin embargo, la victoria de los potosinos se vio empañada por lo que sucedió en los minutos finales del encuentro: un conato de bronca que concluyó con las expulsiones de Diego Pineda y Félix Torres, quien acusó que fue víctima de racismo.

La denuncia de Félix Torres en conjunto con su compañero de equipo Matheus Doria, quien en conferencia de prensa dio a conocer públicamente lo sucedido, trajo todo tipo de reacciones, tanto de la opinión pública como de los distintos protagonistas involucrados en el episodio. Es por eso que en Bolavip recopilamos lo acontecido y presentamos una cronología del nuevo escándalo de racismo en la Liga MX.

El episodio

Corría el minuto 92 del partido entre Atlético de San Luis y Santos Laguna cuando un conato de bronca se desató al costado del campo de juego. El balón había salido de la cancha y Félix Torres fue en busca de una pelota para apurar el cobro del saque de banda e ir a por el gol del empate, pero se cruzó con un balonero que no quería soltar el esférico, por lo que lo empujó y le quitó el balón de las manos. La agresión del ecuatoriano provocó la reacción de los suplentes del elenco local, que se fueron encima del elemento lagunero desatando un conato de bronca, el cual concluyó con el árbitro Adonai Escobedo expulsando tanto a Félix Torres de Santos como a Diego Pineda de Atlético de San Luis.

Matheus Doria denunció racismo en conferencia de prensa

Una vez concluido el partido, fue Matheus Doria quien alzó la voz por su compañero y denunció que Félix Torres había sido víctima de insultos racistas.

"No se puede permitir que gente de afuera influencie y que haya racismo. Mi compañero Félix Torres está llorando en el vestidor, no puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo, todos somos iguales, eso ya quedó, es antiguo, venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso", expresó el defensa brasileño en la conferencia de prensa.

Félix Torres dio la cara y afirmó haber sido víctima de racismo

El propio Félix Torres también habló en conferencia de prensa y, entre lágrimas, relató y condenó lo sucedido en el estadio Alfonso Lastras. "Quiero expresar algo sorpresivo en el encuentro que fui expulsado por unas palabras que me dolieron demasiado. Me siento golpeado en este momento y me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Yo no tengo problemas con nadie, trato de llevarme con todos, sea del color que sea", señaló el ecuatoriano.

"Creo que lo que pasó hoy no puede seguir pasando, me siento afectado, muy triste. A mis compañeros no les importa el color que yo tenga, ellos saben la persona que soy y saben el dolor que siento, me siento identificado como negro, amo mi color y quiero a mis compañeros porque ellos me defienden en todo lo que hago", sentenció ante los medios de comunicación.

La respuesta de la Liga MX

Mike Arriola, presidente de la Liga MX, se expresó a través de las redes sociales luego del partido y aseguró que la liga realizará una investigación para llegar al fondo de la cuestión y establecer las sanciones correspondientes.

"Ante hechos reportados en el partido Atlético de San Luis - Santos Laguna, reitero que cualquier tipo de discriminacion NO se tolerará en la Liga MX. Una vez que concluya investigación se establecerán las sanciones correspondientes para evitar se repitan lamentables expresiones", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación por racismo en el Estadio Alfonso Lastras

La Liga MX emitió un comunicado oficial el viernes por la mañana en el cual informó que "se turnó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol la apertura de la investigación por los hechos ocurridos anoche en el partido entre los Clubes Atlético de San Luis y Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras".

"En caso de que la investigación determine responsables por los actos se sancionará de acuerdo a los reglamentos establecidos por la FMF y la LIGA BBVA MX. La LIGA BBVA MX manifiesta que como parte de los valores que fomenta el deporte no hay cabida para cualquier tipo de acto violento o discriminatorio dentro y fuera de la cancha", sentenció el comunicado.

La postura de Atlético de San Luis

El conjunto local publicó un comunicado este viernes en las redes sociales en el cual condenó cualquier acto de racismo y se mostró dispuesto a colaborar con la investigación. Sin embargo, aclaró que en el informe arbitral no se mencionó ningún acto racista y sí consta la agresión del jugador de Santos Laguna al recoge balones. De todos modos, el club aclaró que "tomará cartas en el asunto" en el caso de que la Comisión Disciplinaria determine que sí hubo racismo contra Félix Torres.

Santos Laguna ratificó la denuncia de racismo

La última institución es hacer pública su postura oficial fue Santos Laguna, que a través de un comunicado aseveró que Félix Torres recibió insultos racistas por parte de integrantes del equipo de Atlético de San Luis.

El comunicado de Santos:

Con relación a los hechos acontecidos el día de ayer en nuestro partido contra Atlético de San Luis, queremos reafirmar lo siguiente:

• Se presentó un hecho desafortunado y lamentable en el que nuestro jugador Félix Torres, recibió insultos discriminatorios y racistas por parte de integrantes del equipo rival, situación que condenamos y rechazamos de manera categórica.

• Lo sucedido representa un daño sumamente grave para nuestro jugador, nuestra institución, Liga e industria.

Esperamos que el análisis exhaustivo por parte de la Liga BBVA MX y la Federación Mexicana de Futbol llegue a las últimas consecuencias, para asegurarnos que esto no vuelva a suceder y quede erradicado de nuestro futbol.

Nuestro apoyo total está con Félix. Haremos todo lo necesario para ayudarlo en este duro momento.

