Los tres equipos a los que podría llegar Lionel Messi en la MLS

Ya dejó de ser un rumor o especulación. El astro argentino Lionel Messi reconoció en su entrevista con La Sexta que le gustaría continuar su exitosa carrera en la Major League Soccer (MLS), cuando finalice su vínculo contractual con el Barcelona español.

"Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir en Estados Unidos, de jugar esa liga y vivir allí, pero no es por ahora. Después, si pasa o no, no lo sé. Por eso dije que me gustaría venir (regresar) a vivir a Barcelona", afirmó el mejor futbolista del mundo.