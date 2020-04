'Los Expulsados' destruyó a Chicharito Hernández por no ayudar económicamente en la pandemia

¿POR QUÉ NO APOYAS "CHICHARITO"?



"Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra el Coronavirus no está ganando nada"



Una vez más Javiercito saliendo a hacerse el niño bueno pero sin apoyar con un solo peso. pic.twitter.com/FCjgxpw1uq