Los casos positivos de coronavirus en Santos Laguna no ponen en riesgo a la Liga MX

La peor noticia de la jornada del miércoles involucró a Santos Laguna, ya que ocho de los jugadores dieron positivo de coronavirus. Claro está, un golpe en las ilusiones de todos aquellos que deseaban iniciar los entrenamientos, aunque lo más importante de ahora en más será la evolución de los involucrados.

La preocupación invadió a todo el ambiente deportivo y futbolero, ya que causó sorpresa que sean tantos los involucrados, pero principalmente que esto haya sucedido a pesar de las incontables medidas de prevención que se están tomando. No obstante, el titular de la Dirección General de Promoción de la Salud puso paños fríos a la cuestión.

“Son portadores de virus, pero es baja la carga viral y el virus que escupen es algo normal como en el futbol que es un juego de contacto, pero es tan baja la carga viral que se van a recuperar sin problemas y en poco tiempo”, contó Ricardo Cortés en ESPN.

Cortés informó que, probablemente, en dos semanas o menos los futbolistas estarán sanos: “Tener un resultado positivo a una enfermedad infecciosa siempre resulta un poco de temor entre quien resulta positivo y sus compañeros de trabajo, en este caso sus compañeros. Lo más importante es saber que en estos resultados ninguno de ellos ha presentado síntomas y, por lo tanto, es solo guardar la sana distancia y esperar 14 día o probablemente menos. Si no dan signos y síntomas, darán un futuro resultado negativo y no habrá riesgo, pues cuando no hay síntomas, la carga del riesgo es menor”, profundizó.

Cabe recordar que la Liga MX fue la encargada de anunciar los casos y enfatizó que seguirán tomando medidas: "La LIGA MX dará un constante seguimiento a la salud de los jugadores del Club Santos, así como a todos los futbolistas de la LIGA MX y la LIGA MX Femenil, teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de las autoridades de Salud, adoptadas por las áreas médicas de cada institución".

