Los mayores talentos Sub-21 de México

Top 10 ���� U21 Prospects with @Jovenesfutmx ⤵️



���� José Juan Macías

���� Eugenio Pizzuto

���� Efraín Álvarez

���� Marcel Ruiz

���� Johan Vasquez

���� Alejandro Gómez

���� Eduardo Garcia

���� Gerardo Arteaga

���� Roberto Alvarado

���� Carlos Higuera



So much talent here. ��



Who is missing? �� pic.twitter.com/zMaqNf8GN9