Más picante que nunca: Miguel Layún explotó contra sus excompañeros de la Selección Mexicana

Miguel Layún se transformó con el paso de los años en un verdadero referente de la Selección Mexicana con más de 70 partidos con dicha playera y 2 Copas del Mundo disputadas. Sin embargo, el defensor no estuvo desligado de los continuos problemas que existieron en la interna de los vestidores del Tri en el último tiempo.

Ya con Gerado Martino al mando, el jugador de Rayados no tuvo muchas opciones de mostrarse y perdió terreno considerablemente. Tan sólo jugó 3 amistosos (contra Chile, Paraguay y Argentina), dándole su lugar a los nuevos proyectos del futbol mexicano. Hoy, estando más alejado de la Selección, Layún se reveló y explotó contra algunos de sus excompañeros luego de que se lo señalara como el principal del acto de indisciplina en Nueva York en medio de una gira de partidos amistosos.

El ex-América detalló para Fox Sports: "Hablé con la gente que en mi opinión tenía que hablar, Gerardo Martino y Yon de Luisa, quiero pensar que todo está resuelto. Con la gente que yo señale en su momento después de la final de liga, hasta el día de hoy no he tenido ni un mensaje de ellos".

"Me queda claro que simplemente son de la gente que le es fácil hacer un juicio y después no dan la cara. No todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo. Con el paso de los años te vas dando cuenta de que no todas las relaciones son como tú pensabas", señaló Layún con mucho picante.

Por último, aclaró que todavía no pierde las esperanzas de volver al Tri: "Voy a competir deportivamente por estar en mi mejor nivel, si eso me lleva a estar en Selección Mexicana, adelante. Si no me toca volver a vestir la camiseta, me voy satisfecho con lo que hice pero obviamente no son las formas en las que uno quiere terminar". Además, cabe resaltar que Layún reveló que su alejamiento se debió a que lo "apuñalaron por la espalda".

