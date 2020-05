Los tres equipos de Europa que quieren a César Montes y cómo es su situación con Rayados

César Montes es uno de los futbolistas más codiciados del futbol mexicano. Es un canterano de Monterrey que logró llegar a Primera División y darle seguridad a la defensa. Con tan sólo 23 años, ya suma cuatro títulos en su carrera: tres con Rayados (Liga MX, Copa MX y Concachampions) y uno con la Selección Mexicana (Copa Oro).

En tiempos de cuarentena por coronavirus, y a pesar de que todavía no regresó el futbol a la Liga MX, el nombre del zaguero central sonó fuertemente en Europa. Pero, ¿cuáles son los equipos que lo pretenden y cómo es su situación contractual con el club?

Por un lado, y según el medio portugués A Bola, a Cachorro lo siguen de cerca de Porto, equipo en el que milita Jesús 'Tecatito' Corona. Además, de acuerdo al diario español Marca, Valencia lo tiene en la mira para reforzar al equipo comandado por Albert Celades. En tanto, en diferentes medios de Holanda afirman que el Ajax lo tiene en consideración.

Claro, esto sin dudas ha generado revuelo en Monterrey. ¿Qué opina Montes acerca de la posibilidad de marcharse al Viejo Continente? Esto opinó en ESPN: "Yo me veo jugando en Europa, espero que se de pronto. Para eso trabajo día a día y espermos que no sigan pasando los años y no siga sin cumplir mi reto. Ahora más que nunca estoy más fuerte, trabajando para ir lo más pronto posible, porque es mi sueño y nadie me lo va a quitar de mi cabeza".

Eso sí, no será muy sencillo para los equipos europeos quedarse con el Cachorro. Es que el defensor tiene contrato con Rayados hasta el 31 de diciembre de 2022; mientras que su cláusula de rescisión está tasada en 10 millones de dólares. De todos modos, en el elenco regiomontano no ven con malos ojos venderlo por 8 millones de la misma moneda. ¿Qué ocurrirá?

