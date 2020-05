Luis Ángel Mendoza reveló la verdadera razón por la que salió de Tigres UANL

Luis Ángel Mendoza ha construido una gran carrera en el futbol mexicano desde su debut en Primera División hasta el día de la fecha. Hoy vive una extraña situación ya que forma parte del plantel de Morelia y dialogó con RG La Deportiva en el programa "Regiolandia" sobre el tema y sobre su paso por Tigres UANL.

"Hablamos con la directiva y nos dijo prácticamente lo mismo que saben los medios. No es un hecho si seguimos en Morelia o el equipo se va a Mazatlán, vamos a reportar en Morelia, eso es seguro", apuntó el delantero haciendo referencia a la probable mudanza de la institución a Sinaloa.

Más adelante, Quick recordó los tiempos en los que dio sus primeros pasos en los Felinos de Monterrey en 2010 bajo la tutela de Daniel Guzmán y qué fue lo que provocó su salida del club en julio de 2011 y en julio de 2012, cuando regresó pero se tuvo que volver a ir.

El atacante señaló: "Daniel Guzmán me debutó y Tuca no me corrió, yo decidí salir porque vi pocas oportunidades, me fui a La Piedad. En Tigres todo era cómodo y decidí probarme en el ascenso, Tigres me mandó a préstamo al San Luis, tal cual, no me quería".

"Me gustaria volver (a jugar en Tigres o Rayados), me gustaría regresar a jugar en mi ciudad. Una vez tuve la oportunidad de regresar a Monterrey pero no se dio", sentenció Mendoza dejando abierta la posibilidad de vestirse con la playera de La Pandilla.

Lee También