Brindando una extensa conferencia de prensa luego de la caída de Uruguay ante Perú por 1-0, el técnico Marcelo Bielsa analizó lo que fue el partido. Teniendo posturas muy definidas, el estratega dejó en claro que para él el cuadro del entrenador Jorge Fossati nunca fue superior.

Hablando en largo, Marcelo Bielsa expresó que Perú no jugó mejor fútbol que Uruguay: “Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo no hubiera sido la misma. La valoración es la misma: perdiendo o empatando, no haber creado peligro no fue positivo”.

Siguiendo con su elocuencia, Marcelo Bielsa expuso que ni Perú dominó a Uruguay, ni que Uruguay dominó a Perú: “Nunca un rival fue mejor que el otro. Hubo pequeños segmentos de superioridad, de manera alternada. A medida que transcurría el partido, yo pensé que conversar el empate no era una mala posibilidad”.

¿Qué dijo Bielsa sobre el triunfo de Perú ante Uruguay?

Siempre guardando la compostura ante las preguntas más complcadas, el técnico Marcelo Bielsa no felicitó en ningún momento al entrenador Jorge Fossati por el triunfo de Perú. En cambio, sí diagnosticó un serio problema de definición del lado de Uruguay.

Ahora habrá que ver lo que hace Marcelo Bielsa con Uruguay. Si bien su continuidad está en debate tras las polémicas declaraciones de Luis Suárez, un triunfo ante Ecuador el próximo martes 15 de octubre podría hacer que todo se olvide y se vuelva a enfocar en las Eliminatorias.

¿Cuáles fueron las estadísticas de Perú ante Uruguay?

Perú marcó un gol y Uruguay ninguno. Ambos realizaron tres remates al arco. Uruguay tuvo 62% la posesión del balón, mientras que Perú solo se quedó con el 37%. Uruguay hizo 539 pases y acertó el 82%; mientras que Perú hizo 316 y acertó el 71%. Perú tuvo 5 tiros de esquina y Uruguay solo 2.

¿En qué puesto está Perú en las Eliminatorias?

Perú está en el noveno puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. Sumando seis puntos, el cuadro de Jorge Fossati está a cinco unidades del séptimo puesto, ese que brinda un ticket al repechaje y en el que hoy está Venezuela con once unidades.