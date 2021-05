Jorge Villafaña de Los Angeles Galaxy calentó El Tráfico: "Estos partidos son a guerra"

Jorge Villafaña es de los jugadores más nuevos que tienen Los Angeles Galaxy de cara a la presente temporada, pero es de los futbolistas más experimentados que tiene la MLS. El nacido en California, criado en México, experimentará por primera vez el clásico El Tráfico y no lo tomó a la ligera.

El duelo entre el Galaxy y Los Angeles FC es el más esperado de la ciudad y la liga decidió programarlo para el comienzo de la temporada en el Dignity Health Sports Park. Los locales llegan tras ganar sus dos primeros encuentros y caer en el tercero, mientras que la visita suma cinco puntos producto de una victoria y dos empates.

Villafaña, en diálogo con la web oficial de la MLS, explicó cómo se vive el clásico en la previa: “Se juega el honor. Se juega de todo. Estos partidos son a guerra, no quieres perder, quieres defender y ser el más grande de tu ciudad. Ahora me toca a mí representar a LA Galaxy contra LAFC. Es un gran clásico y tenemos que aprovechar que estamos en casa. Me ha tocado Portland-Seattle que también era un juego a morir, donde siempre hay mucho roce, mucha bronca. Al final del día es un partido de futbol y hay que disfrutarlo pero con la mentalidad que hay que salir a jugar y dar el 100%”.

“Creo que la clave es hacer lo que venimos haciendo en estos tres partidos. Sabemos qué tiene LAFC y a lo que juega. Tenemos que dedicarnos a ejecutar al 100% para que las cosas salgan bien y darle la alegría a la afición del Galaxy”, explicó el exjugador de Portland y lateral izquierdo titular del Galaxy.

Chicharito Hernández, clave en Los Angeles Galaxy

Villafaña sabe que en la plantilla tienen a un jugador distinto, Javier Hernández, quien además está de racha: “Importantísimo. La calidad de Chicharito es indiscutible como jugador y persona. Ahora que está en un buen momento, hay que aprovechar y seguir trabajando para que él siga anotando goles. Eso no más depende de él, depende de todo el grupo en conjunto para llegar adelante y tenerlo a él donde tenga las oportunidades para anotar”, concluyó.

Lee También