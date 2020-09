Radamel Falcao quiere retirarse del fútbol en la MLS... ¿Aló, Inter Miami?

Pese a que en la actualidad tiene contrato vigente con el Galatasaray de Turquía, el delantero colombiano Radamel Falcao confesó dónde le gustaría jugar sus últimos tiempos como futbolista profesional, y no sería en su país natal.

En conversación con el youtuber Daniel Habif, el atacante aseguró que "por ahora no (pienso en el retiro), pero sí me cuestionó que voy a hacer… Me gustaría crear una cierta cantidad de negocios que pueda estar al frente de ellos, o si no, realizar una actividad relacionada con el fútbol".

Para sorpresa de muchos aficionados, cuando termine su vínculo en Europa, Falcao sostuvo que no le gustaría terminar ni en Millonarios, cuadro del que es fanático, ni en River Plate donde surgió futbolísticamente, sino que quiere militar en la Major League Soccer (MLS).

Charla con mi querido @FALCAO "El Tigre" - Colombia, Cristo, Turquía, ¿Renovará con el Galatasaray?, sus lesiones, la muerte de su padre, ¿Se retira?, el nacimiento y nombre de su hijo, racismo, Van Gaal como entrenador, la amistad con James Rodriguez:https://t.co/oTYPZ3T39S — DANIEL HABIF (@DanielHabif) September 6, 2020

"Yo tengo 2 años más de contrato (en Galatasaray)… pero me gustaría en Miami, está cerca de Colombia, de Barranquilla es una hora y media", aseguró el cafetalero.

De esta forma, el equipo de copropiedad del astro inglés David Beckham podrá tener otra figura de nivel mundial, aunque para ello deba esperar un par de años o que el goleador cambie de opinión.

