Lo tenía guardado: habló Falcao y aprovechó para meter 'pullazo' a Louis Van Gaal

Hace unas semanas fue James Rodríguez, ahora el turno fue para Radamel Falcao. El Tigre fue el invitado especial en el canal de YouTube de Daniel Habif en su espacio 'Inquebrantables'. El delantero del Galatasaray sostuvo una entretenida charla de más de dos horas donde hubo espacio para hablar su paso por la Premier League.

Luego de su lesión de ligamentos, a principios de 2014 y que lo dejó afuera del Mundial de Brasil, Falcao tuvo una larga recuperación con miras a dar un salto significativo en su carrera. En ese momento, su paso por le Mónaco era transitorio antes de dar el salto a un club grande de Europa. Al final, pudo fichar por el Manchester United, pero su paso por Old Trafford no fue lo que él pensaba.

Falcao fue muy claro y no tuvo pelos en la lengua. Desde que llegó a Manchester sabía que con Louis Van Gaal de DT lo iba a tener difícil. El Tigre se sinceró y reveló la única y mayor molestia que tuvo con el estratega holandés:

"A mí lo único que me molestó fue que jugamos un partido contra Everton y ganamos con gol mío, me fui a la Selección, y cuando volví me dijo: "voy a jugar con un solo delantero y cambiar el esquema, porque el otro está mejor que tú...".

Radamel aseguró que nunca entendió la razón por la que Van Gaal decidió cambiar el equipo cuando venían ganando. El colombiano creyó que era el momento para retomar ritmo y ahí fue cuando le cortaron la continuidad en el Manchester United: "Eso es lo único que le puedo reporchar (a Van Gaal): me sacó cuando veníamos ganando y cuando acababa de anotar gol, luego sí fue muy frontal y le soy agradecido. No le guardo rencor para nada. La relación fue buena, la cosas me las dijo en la cara".

Vea la entrevista completa de Radamel Falcao con Daniel Habif:

