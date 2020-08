Marcelo Barovero: "La salida de Diego Alonso de Monterrey fue una trompada en la mandíbula"

Diego Alonso se transformó en un entrenador muy querido en Rayados, ya que allí logró obtener la Concacaf Liga de Campeones ante el rival de toda la vida, Tigres, cuyo Mundial de Clubes lo terminó disfrutando Antonio Mohamed. Lo cierto es que su salida de Monterrey se debió a una serie de malos resultados en el Apertura 2019, lo que significó un duro golpe para el plantel en general.

Es normal, cuando se pasa mucho tiempo con un determinado entrenador y no hay conflictos internos, pero los resultados no se dan, la persona que termina siendo despedida es el director técnico, ya que no se puede hacer una reestructuración total de los futbolistas. Por eso, ellos se sienten los máximos responsables que se pierda un trabajo, cuando la relación era buena.

Marcelo Barovero habló respecto la salida del uruguayo de La Pandilla, donde reconoció que fue un momento complicado: "Lo sufrimos mucho porque fue un camino duro. La partida de Diego fue una trompada en la mandíbula, que me dolió muchísimo como profesional, era la primera vez que como referente de un equipo me tocaba que se vaya un técnico”, contó en diálogo con 90Min.

Para fortuna de Trapito, el reemplazante de Alonso fue un viejo conocido: “Después encontrarme nuevamente con el 'Turco' Mohamed, que fue la persona que me dio la posibilidad de estar en Huracán y que me abrió las puertas de Primera División. Además, todos estábamos imaginando jugar el Mundial de Clubes pero llevábamos una liga muy irregular”, reconoció.

Con el diario de enero, la directiva tomó la decisión correcta, ya que Mohamed llevó al equipo a lo que parecía imposible cuando de despidió a Alonso: ganó el Apertura 2019 al América y le jugó de igual a igual al Liverpool de Jürgen Klopp. El golpe que sufrió Barovero valió la pena.

