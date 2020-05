Marcelo Bielsa le dijo que no a la Selección Mexicana para el Mundial de 2014

Miguel Herrera se transformó en director técnico de la Selección Mexicana en octubre de 2013 y tuvo varios meses para preparar el plantel y viajar rumbo a Brasil, en donde se llevó a cabo una nueva Copa del Mundo. El Tri, luego de pasar de ronda estando en un grupo complicado, quedó afuera en Octavos de Final contra Holanda por el recordado "penal" sobre Arjen Robben.

Es completamente imposible saber si la historia pudo haber sido otra, pero lo cierto es que la delegación azteca pudo haber viajado con otro entrenador para aquella cita. Se trata de Marcelo Bielsa (ex Atlas y América), quien fue buscado a mediados de 2013 por los directivos más altos del futbol mexicano pero eligió no avanzar con las negociaciones y quedarse sin trabajo hasta julio de 2014.

El Loco había hecho un gran trabajo en Atlhetic Bilbao y así lo confesó en ESPN Claudio Vivas, uno de sus ayudantes en ese momento: "Recuerdo muy bien que ni bien volvimos del Athletic tuvo posibilidad de dirigir a la Selección (de México) y también Chivas, pero bueno, hay una cuestión en donde uno nunca sabe el porqué no se termina definiendo por ese lugar. Por ejemplo, vinimos del Athletic, Marcelo tuvo varias propuestas, una de ellas fue del Santos de Brasil y otra de la Roma, esta última se desechó rápido y la de Santos estaba todo listo, pero de un día para otro no fue así".

"Quizá en el medio de la negociación hubo cosas que no le terminaron de cerrar y con él no hay grises. Cuando tienes una espalda como la que tiene Marcelo y otros grandes entrenadores hay cosas que no las aceptas o no las negocias", añadió Vivas.

Por otra parte, reveló: "El éxito de Marcelo en Atlas fue de mucha gente pero las grandes ideas las aportó él y después mucha gente vivió de eso, de los grandes consejos que él dejó en el futbol mexicano, fue de los primeros clubes en desarrollar las fuerzas básicas: recuerdo muy bien que un día hizo debutar a un tal Pavel Pardo con 16 años".

