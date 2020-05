Marco Antonio Figueroa "explotó" contra un aficionado de las Águilas

Marco Antonio Figueroa jugó en el América en la temporada 1990-1991, cuando llegó procedente del Atlético Morelia. Incluso, el Fantasma, como lo apodaban en el futbol, logró consagrarse en el cuadro de Coapa tras ganar la Copa de Copa de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, el chileno hizo una revelación: ante quienes calificaron su paso por las Águilas como "fracaso", confesó que nunca tuvo la intención de continuar con su carrera futbolista en el cuadro de Coapa a comienzos de la década del 90.

Figueroa posa con la playera del América en los 90.

"Yo no fracasé en América, yo ni quería ir al América para empezar. Los partidos que me tocó jugar, marqué y estoy muy agradecido con ese club. Siempre me trataron muy bien y dejó un bonito recuerdo en mí. Lo que pasó después llegó Sekularac y el tipo no sabía nada de futbol. No me puso y me fui a Cobreloa", comentó hace unos años el exjugador con FOX Sports.

Lo curioso es que sus declaraciones volvieron a resonar fuertemente en la actualidad y un aficionado del América aseguró que sus cualidades dentro de la cancha no eran las propias que demandaba llevar una playera con tanto prestigio como la Azulcrema.

"Nadie duda de la clase y el nivel del Fantasma, pero el América fue mucho equipo para él, punto. Hay peces que se ven gigantes en peceras pequñas, pero cuando los sueltas en un acuario de verdad se ven disminutos", escribió el usuario Luis Gutiérrez.

Nadie duda de la clase y el nivel del fantasma pero el América fue mucho equipo para él, punto. Hay peces que se ven gigantes en peceras pequeñas, pero cuando los sueltas en un acuario de verdad se ven diminutos, este fue el caso. ����‍♂️ — Luis Edgar Gutiérrez (@legcarmona) May 5, 2020

Figueroa no se quedó callado: "Acuérdate de los pocos partidos que jugué, por ejemplo frente a Toluca. Checa el partido y pregunta quién hizo los goles y quién fue la figura del juego. Si no sabes, no hables etupideces", afirmó en su cuenta de Twitter.

Según tú acuérdate de los pocos partidos que jugué vs Toluca y checa el partido y pregunta quien hizo los goles y quien fue la figura del juego si no sabes ni hables estupideces saludos ���� — Fantasma Figueroa (@ghostfigueroa) May 5, 2020

