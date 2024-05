Mauricio Pochettino deja Chelsea. Una noticia bomba al oeste de Londres y que todavía deja varias preguntas en el aire alrededor de los motivos de un divorcio inesperado. Hay enojo, bronca e impotencia en una plantilla que había remontado en el final de temporada con el ex defensor. Nombres propios como Cole Palmer no dudaron en agradecer al nacido en Murphy por 12 meses al frente de un gigante que nuevamente vuelve a buscar entrenador.

Pocos apostaron tan fuerte por la gran revelación de esta Premier League como Pochettino. Palmer dejaba Manchester City y el brazo de Pep Guardiola por un proyecto en llamas, donde Mauricio asumía las riendas en medio de una gestión delicada en el mercado de fichajes y muchos cambios. 40 millones de euros llegaron al Etihad a cambio de 25 goles y 15 asistencias. El joven Cole se rinde al DT que mejor provecho sacó a sus piernas y que fue su mejor aliado para llegar a la Eurocopa.

“Entrenador…Gracias por todo lo que has hecho por mi y por hacer mis sueños realidad…Te deseo lo mejor para el futuro”. Es el mensaje de Palmer a Pochettino en unas redes sociales donde los jugadores del Chelsea se enteraron de la noticia. Gran parte del plantel de los blues dedicaron líneas sentidas a un Poch que al final del curso pudo finalmente meter a sus hombres en torneos UEFA. Hay varas manifestaciones de enojo de una plantilla que lejos parece estar de aceptar un cambio de mando en The Bridge. Será el quinto entrenador en dejar el equipo en menos de tres años.

Palmer fue amable, pero repetimos que hubo otros que fueron un paso más allá. El español Marc Cucurella dejó en sus redes sociales una imagen junto a Pochettino donde sumó emojis de sorpresa e incógnita. En cuanto al delantero Nicolas Jackson aparece otra imagen junto a emoticones donde una cara aparece con las manos sobre sus hombros. Medios como The Athletic, BBC o Daily Mail hablan de una plantilla que sentía que lentamente se recuperaba la velocidad crucero que exige un gigante como Chelsea. Hay bronca y sorpresa.

Mucha sorpresa y enojo en los jugadores del Chelsea tras la salida de Pochettino: IMAGO

“Esto es un circo”. Así definen los portales mencionados la reacción del primer equipo del Chelsea ante la noticia. Enzo Fernández y otros como Moisés Caicedo también se enteraron de la información por medio de los diarios locales. El ecuatoriano fue otro en rendirse a la figura del argentino con sentidas palabras. Arde el oeste de Londres por el enésimo revés para iniciar un proyecto que recuerde a mejores tiempos: “¡Entrenador!…Fue un placer, te deseo lo mejor para el futuro…Gran entrenador y mejor persona”.

Los números de Pochettino en Chelsea

Solo 51 partidos duró la aventura. Una final de Carabao Cup apareció en el medio y con derrota ante Liverpool. 26 victorias, 11 empates y 14 derrotas conforman el paso de Pochettino por un Stamford Bridge donde terminó la Premier como sexto clasificado. El sábado y en la final de la FA Cup por Wembley se define si juega la próxima Conference League o Europa League.

¿Por qué se fue Pochettino del Chelsea?

Las versiones hablan de dos aristas a tener en cuenta. Por un lado The Athletic habla de un acuerdo mutuo con Chelsea para terminar una relación desgastada desde hace meses y mucho más después de la derrota ante Liverpool en la Carabao Cup. Del otro lado del tablero, The Sun avisa a todos sobre el posible interés del Manchester United en el argentino si es que Erik Ten Hag no gana la FA Cup.

Mauricio Pochettino, otra cabeza que cae en la trituradora de DTs del Chelsea: IMAGO

¿Quién reemplaza a Pochettino en Chelsea?

Son apenas las primeras horas del huracán, pero ya hay nombres circulando por redes como medios locales. Enzo Maresca (Leicester), Roberto De Zerbi, Hansi Flick, Thomas Tuchel, Michel del Girona y hasta José Mourinho surgen en varios portales cercanos a los clubes. Pochettino se va, hay un incendio en el vestuario de Stamford Bridge y todos los ojos miran a Todd Boehly como máxima cabeza de la entidad.