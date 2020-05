Marco Antonio Ruiz propone el "Tuquismo" como nueva escuela del futbol mexicano

Luego de haber dirigido a la Selección de México en el Sub-17 y el Sub-20, Marco Antonio Ruiz asegura estar preparado para ser entrenador en la Primera División del futbol azteca. Entre tantos personajes que tiene como referentes, aparece el nombre de Ricardo Ferretti.

El exjugador del Tri destacó las cualidades del Tuca como director técnico y admitió que es un modelo a seguir para ser timonel en los grandes equipos del Liga MX en un futuro no tan lejano.

Tuca Ferretti y Chima Ruiz, junto en la Selección de México.

"A todos le vas aprendiendo muchas cosas, pero al final de cuentas a quien más le he aprendido es al Tuca, por lo práctico que es para sus conceptos y lógicamente yo trato de darle un sello importante a mis equipos en el manejo de grupo. Él es una buena referencia", comentó el Chima, en diálogo con ESPN (https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/6908179/liga-mx-chima-ruiz-tuquismo-ricardo-ferretti).

A su vez, se refirió a las distintas doctrinas de entrenadores que existen en el futbol mexicano y propuso que haya una del timonel de Tigres: "Hablo mucho con él y ya le he dicho: 'Si hay Lavolpismo, Lapuentismo, ¿por qué no Tiquismo? Es hora de que compartas cosas, de que platiquemos'. Gracias a Dios hemos tenido mucha convivencia y me ha dado la confiaza de estar ahí al lado de él".

Ruiz, quien jugó en Tampico, Querétaro, Tigres, Pachuca, Chivas y San Luis, coincidió con el experimentado entrenador en un interinato con la Selección Nacional en 2015.

