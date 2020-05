Mariano Dalla Libera, el que no cambia al Atlas por ningún otro "grande" de México

No importa la época, tampoco cuál sea la historia: siempre van a haber jugadores argentinos que hayan tenido un paso por el futbol mexicano. No solo eso, sino también que hayan destacado el futbol azteca por su competitividad y por sus aficiones.

Hoy el personaje en cuestión es Mariano Dalla Libera. Surgido en River Plate, con pasado en Racing, Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys, el Loco pisó territorio mexicano por primera vez para jugar en el Atlas, entre 1989 y 1990.

Dalla Libera: abajo, a la izquierda, con un balón, junto a Claudio Caniggia en el River del 87.

Enganche, habilidoso y pensante, como mejor lo podían definir en el mundo del futbol, también tuvo la posibilidad de jugar en el Puebla, pero una lesión hizo que tenga que regresar a la Argentina para continuar su carrera en su país natal.

MARIANO DALLA LIBERA, UN ENAMORADO DEL ATLAS

- ¿Cómo fue el momento en que te llamaron para jugar en el Atlas?

"El interés real nació gracias a Luis Garisto, quien en ese entonces era el entrenador de Atlas. Yo jugaba en Estudiantes de La Plata, y un año antes me había enfrentado en el Clásico de la ciudad, cuando era el entrenador de Gimnasia. La directiva del Atlas se comunicó con la de Estudiantes y pudieron acordar el traspaso. Yo estaba muy contento, además supe que iba a una gran ciudad como Guadalajara".

- ¿Qué recuerdas de tu llegada al futbol mexicano?

"Cuando llegamos, junto a mi señora, notamos que estábamos en un ciudad muy linda, con muchas comodidades. La verdad es que no se nos hizo difícil adaptarnos bajo ningún aspecto. Siempre se habla del tema de la altura, pero yo estaba acostumbrado porque años atrás jugué en Independiente Santa Fe de Bogotá. Pudimos disfrutar bastante de nuestra estadía en Guadalajara durante el año que estuvimos".

- ¿Cómo evalúas tu paso por el Atlas?

"Tengo un gran recuerdo de mi año en el club. Primero, como club, estuve en un lugar extraordinario en cuanto a instalaciones. Después, en lo futbolísitico, pude jugar y sumar minutos. El equipo logró calificarse a la Liguilla. Teníamos muy buenos jugadores, como por ejemplo Robert Siboldi, que había llegado conmigo en el mismo mercado de pases. Lamentabalemente, no pudimos coronarnos".

Dalla Libera fue Zorro en la temporada 89-90.

- Robert Siboldi es entrenador del Cruz Azul líder del Clausura 2020. ¿Le veías perfil de director técnico cuando era jugador?

"Sí, ya demostraba ciertas cosas. Tenía esa cosa de líder. Además, siempre resaltó su gran humilidad y lo trabajador que era como jugador. Me alegra mucho su presente en Cruz Azul, porque lo tiene muy merecido".

- Tu carrera continuó en Puebla... ¿Por qué no pudiste jugar en la Franja?

"Luego de que Puebla compró mi pase al Atlas, me lesioné. Sufrí una rotura de ligamentos. El médico creyó que era una fisura, por lo que me puso un yeso. Recuerdo haber estado con mi mujer en la habitación y sentir que se me explotaba la pierna. Pedí viajar a Argentina para curarme allí, ya que no iba a servir de nada quedarme en Puebla, porque no iba a poder jugar por seis meses. Finalmente, Puebla decidió prestarme a Platense. A los tres meses, antes de lo previso, pude empezar a jugar. Después, Puebla me terminó vendiendo a Huracán. Es así como nunca pude jugar en Puebla".

- ¿Te hubiera gustado jugar en algún otro equipo del futbol mexicano?

"Cualquier jugador te diría que le gustaría estar en los del DF, caso América o Pumas. También están Chivas y Cruz Azul. Pero la verdad es que quedé muy contento con Atlas y no cambio haber jugado allí por ningún otro equipo de México".

- ¿Cuál fue el estadio mexicano donde se te hizo más difícil jugar?

"El Azteca siempre es difícil y es lindo, por todo lo que significa. El Jalisco, nuestro estadio, también era bravo. Recuerdo los clásicos con Chivas, se jugaban a tribunas llenas. Pero el más complicado fue el de Toluca. Recuerdo que elegían jugar los domingos a las 12 del mediodía, para sacar ventaja del calor y de la altura".

- ¿Quién ha sido el mejor rival que enfrentaste la liga mexicana?

"Jugué con y contra varios grandes jugadores, pero si tengo que elegir, me inclino por Benjamín Galindo. Era excepcional. En ese momento, jugaba en Chivas. También jugó en la Selección de México. La técnica que tenía, vista desde el campo de juego, era impresionante".

- ¿Alguna situación que lamentes por tu paso por el futbol mexicano?

"Siempre digo que nunca hay que lamentarse por nada de lo que uno hace. Yo, por suerte, en México fui muy feliz. Disfruté mucho mi etapa en Atlas. Estuve en un club excepcional, con gente maraviollosa y un afición impresionante".

