Emiliano García Escudero, la joven promesa que sueña con ser la estrella de la Selección de México

De Puebla desde la cuna: Emiliano García Escudero vivió su dos primeros años de vida en México. Al poco tiempo, emigró a España junto a su padre. Pero su futuro estaba en tierras aztecas: niño, por aquel entonces, regresó a su ciudad natal y, lentamente, encontró su vocación en el futbol. Hoy, con 16 años, ya hace experiencia en la Franja.

García Escudero debutó en el Puebla en noviembre de 2019, en un partido frente a Necaxa, donde le tocó ingresar desde el banquillo. ¡15 años! tenía cuando tuvo que mostrar sus armas iniciales en el primer equipo, en la tan codiciada Liga MX. Es el tercer player mexicano más joven en pisar un campo de juego en la historia del profesionalismo del futbol azteca.

García Escudero: mirada atenta y cabeza fría.

Se considera "desequilibrante" y, entre tantas virtudes, probablemente, es lo que le vieron en la Selección de México Sub-17 para convocarlo el último año y formarlo con el objetivo de, algún día, triunfar internacionalmente con la playera el Tri.

EMILIANO DÍAZ ESCUDERO, EL JOVEN SOÑADOR QUE YA PIENSA EN GRANDE

- Cuéntame sobre tu infancia...

"Nací en la Ciudad de México, pero rápidamente después me fui a vivir a Puebla hasta los dos años. Después me fui a Barcelona, donde también viví dos años. Luego regresé a Puebla donde estoy actualmente. De chico, empecé a jugar al futbol. Juegué en la academia que el Barcelona tiene aquí en la ciudad de Puebla. Tuve un paso por otras acedemias, hasta que llegué al Club Puebla en 2018".

- Debutaste a los 15 años en la Liga MX... ¿Qué recuerdas de tu primer partido?

"Me tocó debutar contra Necaxa en 2019, en un partido donde ingresé desde el banquillo. Antes de debutar, me ayudó muchísimo haber jugado un amistoso con mis nuevos compañeros y pasar tiempo con ellos en el entramiento. Así que cuando llegó el momento de jugar mi primer partido, estaba seguro de lo que iba a hacer y aproveché para disfrutar, porque el partido ya estaba 3-0 a favor de nosotros".

Momento único: García Escudero ingresó para hacer su debut oficial con Puebla.

- ¿Cómo te sientes en la actualidad con Puebla?

"Después de hacer mi debut, ya me sumé definitivamente al primer equipo. Hice la última pretemporada con ellos y también estuve en amistosos. Ahora me siento bien y aprovecho para aprender de los que más saben, de los más experimentados".

- ¿Cómo te defines como jugador?

"Me identifico como un jugador con muchísima resistencia física. Tengo muy buena visión de juego. Me gusta mucho dar pases gol. Me gusta encarar, quitarme jugadores. Tengo gol. En el uno contra uno, casi siempre salgo bien porque soy muy desequilibrante. Cuando estoy frente al arco, soy muy bueno".

- Ya fuiste convocado a la Selección de México Sub-16... ¿Cuál es tu objetivo con el Tri?

"Mi prioridad es seguir en Selección, avanzar de categorías. Quiero estar en todas las convocatorias hasta llegar a la absoluta. Tengo el deseo de ser referente y una estrella de la Selección. Recuerdo que cuando un allegado el Puebla me comunicó que me habían llamado a la Selección, me dio una alegría impresionante".

- ¿Tienes preferencias por algún otro equipo del futbol mexicano?

"Me veo únicamente con el Puebla en México, no pienso en ir a otros equipos. Sueño con ganar títulos aquí. Me siento muy identificado con este club y quiero triunfar mucho con esta playera".

- ¿Cuál es el mejor estadio del futbol mexicano?

"Para mí, el Azteca. Se jugaron dos Mundiales, y Maradona y Pelé fueron campeones. Allí quiere jugar todo el mundo. Todavía no pude ir como jugador, pero la próxima vez que vayamos con Puebla seguramente pueda estar y jugar en ese estadio".

- ¿Te gustaría enfrentar a algún jugador en especial de la Liga MX?

"Me encantaría jugar contra Memo Ochoa. Debutó en 2003, cuando yo estaba por nacer. Es un portero que jugó dos Mundiales, de los mejores de México. Me encantaría enfrentarlo y tengo el sueño de poder meterle un gol".

- ¿Recibiste en este tiempo ofertas para jugar en Europa?

"Me han comentado sobre algunas posiblidades. Hubieron ciertos acercamiento, pero por el momento intento mantener los pies sobre la tierra. Estoy bien rodeado por mi entorno y mi familia, por lo que solamente intento enfocarme en Puebla que es donde estoy y aún tengo que rendir".

