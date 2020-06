Maxi Meza reconoció que aún tiene mucho para dar en Monterrey

Maxi Meza llegó con un cartel muy alto a la Liga MX: no sólo había sido figura en Independiente, sino que jugó los cuatro partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia. Su arribo a Monterrey en 2019 levantó la expectativa de la afición, aunque el mismo jugador se encargó de aclarar en una entrevista que más de un año después aún tiene mucho para dar futbolísticamente.

"Si, en lo personal y en lo familiar estoy muy feliz. Nada más que por ahí en lo personal tratar de levantar lo futbolístico un poco más para que sea todo de maravillas. Lleva tiempo, trabajo", reconoció el argentino en declaraciones con Fox Sports sobre su arraigo a la ciudad y su necesidad de mejorar su nivel.

Además, el elemento de 27 años indicó que se exige al tope para rendir dentro del campo. "Al ponerte la vara tan alta, uno se da cuenta cuando tiene mucho todavía para dar y siento que es así. Lo único que me deja tranquilo siempre es que trato de dar el máximo, de ser responsable, ser agradecido con la gente que me dio esta oportunidad", sentenció.

Por otro lado, se refirió a la mala campaña que hizo Rayados en el inconcluso Clausura 2020 y puntualizó que los resultados no fueron acordes al nivel del equipo: "Si vamos al análisis más profundo creo que no hubo partidos malos, sino que en cada juego fuimos un poco superior, tuvimos situaciones de goles, por ahí no las pudimos convertir. Entonces creo que es ahí donde fallamos un poco y donde tenemos que tratar de mejorar: tratar de ser más eficaz".

Finalmente, recordó el sentimiento del vestidor tras la derrota en el Mundial de Clubes ante el Liverpool. "Fuimos al vestuario después del partido y creo que cada uno se sintió vacío, sintió que dio lo mejor y dio todo. Obviamente que se quedó con esas ganas de poder ganar, pero sabíamos que habíamos dejado todo", completó.

