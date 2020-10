"Me mintió": Cuauhtémoc Blanco apuntó contra el médico de la selección de México

Cuauhtémoc Blanco ha tenido una carrera deportiva que es la envidia de muchos futbolistas, ya que tuvo la oportunidad de disputar tres mundiales, como así también ahora ser el segundo máximo goleador de la historia del América. Sin embargo, pasó por un momento que, en la mirada de muchos medios, significaba el final de su incipiente carrera.

En las Eliminatorias de cara a la Copa Mundial de Corea y Japón 2002, la selección de México se enfrentó a Trinidad y Tobago. Allí, el actual gobernador de Morelos fue el protagonista de la acción más desafortunada posible si de lesiones largas se trata. Ancil Elcock le entró de una manera criminal, pero lo peor llegó con el parte del médico.

“Ese día del partido recuerdo que el doctor Serrano me había dicho que no tenía nada y eso me puso muy triste porque cuando regresé a Valladolid y con las radiografías me dijeron que tenía roto ligamento cruzado, ligamento lateral y el menisco. La triada como se dice”, declaró Cuauh en diálogo con Récord y agregó que "a mí se me hizo algo injusto del doctor Serrano que está en Toluca y la Selección Mexicana”.

Temo recordó el proceso que debió transitar aquellos meses: “No fue nada fácil, fueron ocho meses muy difíciles para mi carrera, la sufrí muy fuerte y me la pasé tres meses deprimido durante la rehabilitación; no quería salir, me la pasaba encerrado en mi cuarto, pero con una gran fuerza de voluntad y de hacer una gran rehabilitación pudimos volver”.

De hecho, una vez que se conoció la gravedad de la lesión, Cuauhtémoc Blanco confesó que varios medios indicaban que no volvería a jugar nunca más al futbol: “Fue muy triste, la verdad que fue una situación muy difícil y complicada para mí; cuando pasó la lesión algunos medios de comunicación me habían dicho que ya se había terminado mi carrera, pero gracias a Dios con la gran rehabilitación y la mentalidad que siempre he tenido fue posible sacar esto adelante”, culminó.

