Memo Vázquez como DT de San Luis: "El proyecto es interesante"

El 08 de diciembre pasado los Rayos le dijeron adiós a Guillermo Vázquez de la banca del club y él se fue tranquilo por lo logrado, según comentó tras la eliminación del Necaxa de la liguilla.

Pero no se demoró mucho en encontrar nuevo equipo. El Memo fue presentado como el nuevo técnico de Atlético San Luis, equipo casi recién ascendido que buscará mejorar la decimoquinta posición en la que terminó el reciente torneo.

"No es fácil que un equipo te busque y te diga que tu eres el indicado. EL proyecto es interesante porque quieren hacer las cosas bien y mantener al club haciendo cada vez mejores torneos. Buscan reforzar y a mi me interesa mucho mantenerme activo. Creo que es un buen momento para tomar este reto", expresó Vázquez como director técnico de los Rojiblancos.

Sobre su salida de Necaxa solo comentó que "no se dio para que siguieramos, entonces me fui muy contento y agradecido. Solo dejar claro que nuestro contrato fue por un año, no había para más".

"EL PROYECTO ES INTERESANTE"#LUP Guillermo Vázquez habló sobre su nueva aventura en la Liga MX: Atlético de San Luis pic.twitter.com/Hh9I8NY4O6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 17, 2019

Lee También