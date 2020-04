Miguel Barbieri: "Estoy en contra de eliminar los ascensos y descensos en Argentina"

Miguel Barbieri, defensor de Tijuana, platicó con el Diario Récord a través de una videollamada y se manifestó en contra de que en Argentina se eliminen los ascensos y descensos. Además, le parece un error que se de por finalizado el torneo.

"No me motiva mucho una liga de 30 equipos. A mí siempre me gustó mucho el tema de los ascensos, de los descensos, de que haya ese folclor de equipos que pelean por no descender, me parece que se le está sacando la emoción que por lo menos a mí me gustaba, es una lástima. Pará mí sería un error terminar el torneo", señaló el exjugador de Rosario Central.

Además, sostuvo que está al tanto de lo que comentó Edwin Cardona y de todo el revuelo que esto generó, pero aseguró no saber nada sobre el posible caso de Covid-19 que se registró en el interior del equipo.

"Estoy al tanto del revuelo que se armo por las declaraciones de Edwin, pero no tengo el conocimiento, supongo que hoy o mañana se aclarará mejor, pero sinceramente no sé a quién se refirió, si es contagio o si tuvo síntomas, realmente no lo sé", mencionó el zaguero.

Miguel Barbieri llegó este año como nuevo refuerzo de los Xolos, luego de hacer grandes campañas con Rosario Central. Además, en Argentina jugó en Defensores de Belgrano (club de la segunda división), y en Racing Club de Avellaneda.

