Gustavo Quinteros y Miguel Barbieri respondieron las declaraciones de Edwin Cardona sobre Coronavirus en el club

Las declaraciones de Edwin Cardona en las que aseguró que uno de los utileros de Xolos se había contagiado de Coronavirus causaron sorpresa en propios y extraños. Es que no sólo generó la preocupación de la comunidad, sino que en el propio club se asombraron y tuvieron que salir a responder al jugador colombiano.

"Qué raro porque nosotros no sabemos nada, lo que sabía desde la semana anterior es que no había ninguna persona vinculada al club con coronavirus", expresó el entrenador del equipo, Gustavo Quinteros, en declaraciones a Once Diario. "Ahora voy a averiguar bien, sinceramente no lo sé. Ojalá que no sea verdad, hay que cuidarse mucho”, agregó consternado.

En tanto, el defensa Miguel Barbieri se mostró en la misma línea y en conversación con la eLiga MX reconoció que se enteró "del revuelo que se armó con las declaraciones de Edwin", pero reveló que no tiene conocimiento sobre el tema. "Hoy o mañana se aclarará mejor y se verá a quién se refería Edwin cuando lo dijo, pero no sé quién es y si realmente es un contagio o tuvo síntomas", agregó el argentino.

“Los médicos nos han hablado de tener mucha precaución. Nos enteramos que el utilero que nos lava la ropa se acaba de contagiar”, había asegurado a Fox Sports el volante que llegó a Tijuana en enero y que jugó cuatro partidos con la playera de Xolos.

En el estado de Baja California hubieron un total de 1,391 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 186 fallecieron. "Estamos al borde de la saturación en algunas localidades como la Tijuana", adviritó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

