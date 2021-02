Miguel Herrera reveló en qué cinco clubes de la Liga MX le gustaría dirigir

Por los resultados en el Guard1anes 2020 de la Liga MX y en la Concachampions, la directiva del América determinó terminar el contrato de Miguel Herrera y cerrar la llegada de Santiago Solari para reemplazarlo. Es por eso que ahora, al igual que una larga lista de colegas, hoy en día está esperando una propuesta.

¿En qué club continuará su carrera profesional el experimentado estratega? Semanas atrás se animó a lanzarle un guiño a Tigres UANL y Rayados de Monterrey, pero en una entrevista con Zabalive se refirió a otros tres conjuntos del futbol mexicano que sí le interesarían para volver a tener chamba en el país.

"Yo creo que hay, ahorita, equipos muy importantes que para mí estarían en mi cabeza: Tigres UANL, Rayados de Monterrey, Cruz Azul y Toluca. Sin duda alguna, si me hablara Jorge Hank, que es el dueño de Tijuana, iría sin ningún problema", aseguró el Piojo en el programa de youtube '5 preguntas incómodas'.

Por otra parte, el ex-América habló sobre la posibilidad de emigrar a Europa para continuar su carrera como profesional y se mostró predispuesto para poder hacerlo en lo inmediato: "Yo estoy listo. Ojalá que llegue. Estoy listo para brincar el charco e irme para allá".

¿Le gustaría dirigir a las Chivas?

"Prefiero retirarme como entrenador. La verdad es que no lo quiero hacer, pero creo que es faltarle el respeto a las dos aficiones. No sería bueno para nadie. Tengo mis convicciones y mis pensamientos claros. No me parecería traición pero tampoco sería algo honesto", respondió Miguel Herrera sin dar rodeos...

