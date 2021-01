Miguel Herrera, sobre su carrera: "No he tocado fondo"

Miguel Herrera, exentrenador del Club América, platicó con EFE y aseguró que, luego de que sea despedido de Las Águilas, su carrera no se fue en picada y no tocó fondo. Cabe destacar que fue echado tras una mala actitud en la derrota ante Los Ángeles FC por la Liga de Campeones Concacaf.

"No he tocado fondo, fue una decisión de la directiva, aunque me avalaban los resultados; esto no se parece a cuando me corrieron de la selección. Esa vez cometí un error, pero ahora no estoy en el fondo, al contrario, me reinvento", destacó.

Y agregó: "Cuando me despidieron de la selección, pocos creyeron en mí hasta que dirigí a Xolos y los hice líderes de la competencia durante un año, así que de esto se trata, de volver a levantarse para ser un técnico reconocido por el trabajo".

Miguel Herrera no tocó fondo. Jam Media.

Además, aseguró que, a pesar de que critican su carácter, él no se arrepiente de eso, ya que lo ayudó en muchas situaciones. "Lo que he logrado es por mi forma de aferrarme, todo se lo debo a mi carácter, el mismo que critican. Me puedo arrepentir de algunas cosas, pero al mismo tiempo, otras buenas llegaron gracias a la forma en que me comporto", dijo El Piojo.

Para terminar, habló sobre los rumores que vinculaban su salida con el mal clima en el vestidor. Esto fue lo que señaló Herrera: "Deberían de preguntar a los jugadores, el vestuario estaba bien y ellos lo pueden comprobar. Todos me mandaron mensajes después de que me sacó la directiva, estaban consternados y yo les respondí que así era el fútbol".

Lee También