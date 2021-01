Luego de superar el tumor: Miguel Layún reveló los nervios que siente en cada chequeo médico

Miguel Layún es uno de los futbolistas mexicanos en actividad con la carrera más impresionante: debutó en Veracruz, vivió un ida y vuelta extremo con la afición de América, jugó en grandes clubes de Europa como Sevilla y Porto y actualmente se encuentra en Monterrey.

Como si fuese poco, el lateral derecho también puede presumir de haber vencido a un tumor. En 2019, detalló cómo había sido el proceso que comprometió su salud y que le cambió la vida para siempre y lo hizo más fuerte.

En las últimas horas y en sus historias de Instagram, el jugador de 32 años reveló lo que siente cada vez que se realiza los chequeos médicos correspondientes: "La verdad es que estoy muy contento, porque gracias a Dios todo está muy bien. He de confesar que me pone bastante nervioso venir y hacerme los chequeos porque siempre me da un poco de temor que vuelva a salir algo".

"Aprovecho para decirles también que disfruten la vida, pásenla bien, apapáchense con su gente querida y les deseo lo mejor en este año. Fuerte abrazo", agregó el elemento, visiblemente emocionado.

Layún tuvo una participación activa en el Guard1anes 2020 (Jam Media)

Layún jugó 36 minutos en la victoria de Rayados frente al Atlas, por la primera jornada del Guard1anes 2021.

